Movimento independente candidata psicólogo Carlos Pedro à Câmara de Mação

O psicólogo Carlos Pedro, 59 anos, é o candidato do movimento independente “Todos Juntos por Mação” às próximas eleições autárquicas, elegendo a “sustentabilidade a nível económico e social” como prioridades para o concelho. Carlos Pedro, que entende que “não poderá haver um crescimento social se não houver projectos económicos”, afirmou que Mação está “a ficar muito parada a nível económico”. “Sabemos perfeitamente o que é que queremos para o concelho”, assegurou à Lusa, tendo indicado que o projecto do movimento independente assenta em seis pilares extremamente importantes para a “alavancagem e crescimento” de Mação, que passam pela economia local, saúde, educação, segurança, sustentabilidade e turismo e cultura.

Carlos Pedro, natural de Mação, é psicólogo de profissão, foi presidente da Associação Desportiva de Mação (ADM) e concorre pela primeira vez à câmara municipal pelo recém-formado movimento “Todos Juntos por Mação”, que também se estreia em eleições autárquicas. Além de Carlos Pedro, pelo movimento independente, foi já anunciado como candidato o actual presidente da União de Freguesias de Mação, José Fernando Martins, pelo PS. O professor José António Almeida vai ser o candidato do PSD e Maria do Rosário Nicolau, reformada, de 75 anos, vai candidatar-se pela CDU. O Chega também vai concorrer com Mário Ribeiro como cabeça de lista.