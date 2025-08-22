Apoios a empresas do concelho discutidos na reunião de câmara de Tomar

Na última sessão camarária de Tomar, o vereador Tiago Carrão (PSD) desafiou o executivo a ter um papel mais activo na divulgação e acompanhamento das candidaturas a apoios e programas de financiamento destinados às empresas, afirmando que muitos empresários do concelho desconhecem as oportunidades que vão surgindo. O autarca exemplificou o seu apelo com a existência de programas como os vouchers digitais para startups, os prémios PME Inovação COTEC-BPI ou as candidaturas à internacionalização e inovação produtiva no âmbito do Compete 2030. “A maioria das empresas não tem capacidade para acompanhar estes avisos cheios de especificidades e perdem oportunidades importantes”, alertou, sugerindo que o município faça sessões de esclarecimento ou partilhas regulares de avisos, à semelhança do que acontece noutros concelhos.

Em substituição do presidente de câmara, a vice-presidente Filipa Fernandes (PS) lembrou que a autarquia criou um gabinete de apoio ao investidor, que já tem promovido iniciativas de proximidade com o tecido empresarial e partilhado algumas candidaturas disponíveis, mas reconheceu que é preciso reforçar os recursos humanos para tornar o gabinete “mais proactivo”. “O feedback que temos a nível empresarial é que a realização deste gabinete ajudou muito na proximidade do município com os empresários e tem sido uma mais-valia, mas há sempre espaço para melhorar”, salientou. A autarca explicou ainda que existe também um gabinete municipal dedicado a apoios e candidaturas, que nem sempre tem sido tão expedito nesta área, garantindo que é intenção do executivo reforçar também os serviços de apoio nesta área para aumentar a capacidade de resposta da câmara às necessidades das empresas do concelho.

