Chega candidata Mário Ribeiro à Câmara de Mação

O técnico de vendas Mário Ribeiro, 61 anos, é o cabeça de lista do Chega às autárquicas em Mação, incluindo entre as prioridades uma gestão mais transparente e a atracção de investimento. O candidato indicou à Lusa que o lema da campanha é “Mação Forte, futuro seguro: O Chega por uma Câmara que Age!”, ideia que representa um concelho “forte, unido e resiliente” e “com futuro seguro”.

Militante do Chega, residente em Tomar, Mário Ribeiro disse que concorre a Mação “após o convite da direcção nacional” do partido e com o “sentimento de servir” a comunidade. “Acredito que a política deve ser um serviço aos cidadãos e estou aqui para ouvir as preocupações dos maçaenses e trabalhar com a minha equipa para encontrar soluções práticas para as pessoas”, afirmou.

