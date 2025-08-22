uma parceria com o Jornal Expresso
22/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 22-08-2025 10:00

Vasco Casimiro recandidata-se à presidência da freguesia de Vila Chã de Ourique

Vasco Casimiro recandidata-se à presidência da freguesia de Vila Chã de Ourique
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Vasco Casimiro recandidata-se pela terceira vez à Junta de Vila Chã de Ourique pelo PS, prometendo continuar a valorizar a comunidade, o associativismo e o património local.

Vasco de Sousa Casimiro, de 59 anos, presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique desde 2015, volta a ser o rosto da candidatura do Partido Socialista às próximas eleições autárquicas, assumindo o compromisso de dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos dois mandatos. Entre as prioridades que pretende reforçar estão a valorização do movimento associativo, o fortalecimento do espírito comunitário e a preservação do património cultural e histórico da freguesia.
Com uma ligação de décadas à vida cultural e desportiva local, seja como actor do Grupo Amador de Teatro Ouriquense, atleta do Estrela Ouriquense ou cantor no Rancho Folclórico “Os Campinos, Vasco Casimiro recorda algumas das obras concretizadas durante os seus mandatos, como a criação da Casa da Cultura, da Quintinha Pedagógica, da Casa de Convívio e a recuperação de largos históricos, reafirmando o seu compromisso em “alcançar ainda mais para a nossa terra e para a nossa gente”.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino