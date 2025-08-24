Nelson Lúcio encabeça lista da CDU à freguesia da Barrosa

A Coligação Democrática Unitária revela os primeiros candidatos à Assembleia de Freguesia da Barrosa, sublinhando tratar-se de uma equipa de gente séria, de trabalho e honesta, preparada para conduzir o futuro da freguesia com competência.

A lista é encabeçada por Nelson Lúcio, 38 anos, técnico auxiliar de farmácia. Seguem-se Jéssica Groa, 32 anos, assistente comercial; Alexandra Semeano, 27 anos, auxiliar de acção educativa; Rui Semeano, 32 anos, estudante de doutoramento em georrecursos; Daniela Marques, 33 anos, técnica de contabilidade; e Rogério Casimiro, 49 anos, empresário.

A CDU afirma que se apresenta às eleições “com a confiança de quem tem a certeza de apresentar os candidatos mais capazes e reconhecidos” e de ter “o projecto que melhor serve os interesses das populações”.