Tiago Pedro apresenta candidatura independente à Câmara de Alenquer

“Alenquer em primeiro lugar” é o lema da candidatura independente de Tiago Pedro à presidência da Câmara Municipal, nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Aos 42 anos, natural e residente no concelho, o candidato afirma querer apresentar uma alternativa fora da lógica partidária, apostando numa política de proximidade centrada nas pessoas, na educação, na saúde, na mobilidade e na valorização do Carregado.

Recorde-se que Tiago Pedro se desvinculou do Partido Socialista em Julho. Continua a exercer o cargo de vereador na Câmara de Alenquer, mas sem pelouros atribuídos. “Decidi sair do PS porque deixei de me rever nas pessoas que dirigem localmente o partido e de meterem os interesses da terra à frente de outros interesses. A minha liberdade e opinião não têm um preço e soube sempre manifestar-me contra a corrente. Não saio por mágoa mas por convicção”, afirmou na apresentação pública da candidatura.

Com formação em Gestão de Empresas, Tiago Pedro trabalhou durante 12 anos na área dos transportes e logística em Portugal e Espanha, dedicando-se depois ao serviço público enquanto vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Alenquer.

A candidatura é apoiada por uma equipa diversificada de cidadãos ligados ao concelho. Entre os nomes apresentados figuram: Nuno Flores, director ibérico de logística na área governamental e ajuda humanitária, actual autarca da União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres; Andreia Costa, fisioterapeuta, cofundadora da associação Rising Child e vice-presidente da instituição; Rui Pedro Pires, engenheiro civil, dirigente associativo na área da educação e da mobilidade, ex-dirigente da CONFAP; Andreia Belo, hospedeira da TAP e comerciante em Alenquer, activa na promoção do comércio local e nas associações de pais; Pedro Oliveira, advogado, com forte ligação à defesa da legalidade e ao serviço comunitário; Casimiro Gomes, professor e director escolar no Carregado, com experiência em mobilidade e prevenção rodoviária; Vera Gomes, psicóloga e socióloga, empreendedora na área do emprego e recursos humanos; Romeu Santos, músico da Orquestra Metropolitana de Lisboa e dirigente associativo na área da cultura; José Jorge, conhecedor do sector primário e do mundo rural do concelho; e Regina Freitas, médica de família em Alenquer, com forte ligação à comunidade na área da saúde.

