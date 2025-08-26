uma parceria com o Jornal Expresso
26/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 26-08-2025 10:00

Tiago Pedro apresenta candidatura independente à Câmara de Alenquer

Tiago Pedro apresenta candidatura independente à Câmara de Alenquer
Foto D.R.
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Tiago Pedro apresentou publicamente a sua candidatura independente à presidência da Câmara de Alenquer nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. O candidato, que se desvinculou do PS em Julho, afirma querer colocar “Alenquer em primeiro lugar” através de uma política de proximidade.

“Alenquer em primeiro lugar” é o lema da candidatura independente de Tiago Pedro à presidência da Câmara Municipal, nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Aos 42 anos, natural e residente no concelho, o candidato afirma querer apresentar uma alternativa fora da lógica partidária, apostando numa política de proximidade centrada nas pessoas, na educação, na saúde, na mobilidade e na valorização do Carregado.
Recorde-se que Tiago Pedro se desvinculou do Partido Socialista em Julho. Continua a exercer o cargo de vereador na Câmara de Alenquer, mas sem pelouros atribuídos. “Decidi sair do PS porque deixei de me rever nas pessoas que dirigem localmente o partido e de meterem os interesses da terra à frente de outros interesses. A minha liberdade e opinião não têm um preço e soube sempre manifestar-me contra a corrente. Não saio por mágoa mas por convicção”, afirmou na apresentação pública da candidatura.
Com formação em Gestão de Empresas, Tiago Pedro trabalhou durante 12 anos na área dos transportes e logística em Portugal e Espanha, dedicando-se depois ao serviço público enquanto vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Alenquer.
A candidatura é apoiada por uma equipa diversificada de cidadãos ligados ao concelho. Entre os nomes apresentados figuram: Nuno Flores, director ibérico de logística na área governamental e ajuda humanitária, actual autarca da União de Freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres; Andreia Costa, fisioterapeuta, cofundadora da associação Rising Child e vice-presidente da instituição; Rui Pedro Pires, engenheiro civil, dirigente associativo na área da educação e da mobilidade, ex-dirigente da CONFAP; Andreia Belo, hospedeira da TAP e comerciante em Alenquer, activa na promoção do comércio local e nas associações de pais; Pedro Oliveira, advogado, com forte ligação à defesa da legalidade e ao serviço comunitário; Casimiro Gomes, professor e director escolar no Carregado, com experiência em mobilidade e prevenção rodoviária; Vera Gomes, psicóloga e socióloga, empreendedora na área do emprego e recursos humanos; Romeu Santos, músico da Orquestra Metropolitana de Lisboa e dirigente associativo na área da cultura; José Jorge, conhecedor do sector primário e do mundo rural do concelho; e Regina Freitas, médica de família em Alenquer, com forte ligação à comunidade na área da saúde.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1730
    20-08-2025
    Capa Vale Tejo
    20-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino