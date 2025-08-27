Alenquer aprova Regulamento Habitacional

Câmara Municipal de Alenquer aprovou a versão final do Regulamento Geral Habitacional. O documento segue agora para apreciação da assembleia municipal.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou em reunião do executivo a versão final do Regulamento Geral Habitacional do município.

O regulamento não reuniu contributos no período de consulta pública, que terminou a 13 de Agosto. Face à inexistência de contributos, a câmara deliberou aprovar o documento e submeter o mesmo à Assembleia Municipal de Alenquer.