Livre e Bloco de Esquerda coligados nas autárquicas em Santarém
Pedro Mendonça é o cabeça de lista à Câmara Municipal de Santarém pela coligação Santarém Cidadã.
A coligação Livre/Bloco de Esquerda - Santarém Cidadã vai concorrer à Câmara Municipal de Santarém com uma lista liderada por Pedro Mendonça, 52 anos. Formado em Relações Internacionais, o candidato trabalhou no Teatro da Trindade e no Teatro Nacional D. Maria II, foi director artístico do Centro Cultural do Cartaxo e assessor de imprensa no gabinete do ministro da Cultura do XIV Governo. Foi autarca no Cartaxo e trabalhou na INATEL. Actualmente é assessor do grupo parlamentar do Livre.
A coligação apresenta como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Santarém Jéssica Vassalo, de 23 anos, licenciada em Comunicação e Jornalismo, e com uma pós-graduação em Ciência Política. Feminista, queer e activista pelos direitos LGBQIAP+, nas eleições autárquicas de 2021 foi eleita pelo Bloco de Esquerda na União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém.
Francisco Vicente é o cabeça de lista à União de Freguesias da Cidade de Santarém. Formado em Bioquímica pela Universidade de Aveiro, trabalha como engenheiro em Santarém.