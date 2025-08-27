uma parceria com o Jornal Expresso
27/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 27-08-2025 16:11

Vídeo de candidato socialista reacende polémica sobre a Vala do Carregado

Vídeo de candidato socialista reacende polémica sobre a Vala do Carregado
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A divulgação de um vídeo de João Nicolau, candidato do PS à Câmara de Alenquer, voltou a lançar dúvidas sobre o projecto de requalificação da Vala do Carregado. A CDU exigiu esclarecimentos e acesso ao protocolo com Vila Franca de Xira, denunciando possível aproveitamento eleitoral.

O projecto de requalificação da Vala do Carregado, parado desde 2019, voltou à discussão na Câmara de Alenquer depois da divulgação de um vídeo do candidato do PS, João Nicolau, onde surge acompanhado de Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, e de José Martins, recandidato à União de Freguesias de Carregado e Cadafais.
O vereador da CDU, Miguel Carretas, questionou a validade do protocolo existente com Vila Franca de Xira e acusou o PS de usar o tema como propaganda eleitoral, exigindo acesso aos documentos.
Na ausência do presidente Pedro Folgado, a vice-presidente Cláudia Luís não conseguiu responder, tendo sido Tiago Pedro, vereador agora independente, a explicar que existe apenas um estudo prévio para ambas as margens do Rio Grande da Pipa: uma intervenção mais urbanística do lado de Vila Franca e mais paisagista do lado de Alenquer.
O debate encerrou com o pedido formal da CDU para que todos os documentos sejam partilhados com os restantes vereadores, evitando que fiquem apenas na posse de algumas forças políticas “objectivamente, para fazer campanha eleitoral”, reiterou.

Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino