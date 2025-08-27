Vídeo de candidato socialista reacende polémica sobre a Vala do Carregado

A divulgação de um vídeo de João Nicolau, candidato do PS à Câmara de Alenquer, voltou a lançar dúvidas sobre o projecto de requalificação da Vala do Carregado. A CDU exigiu esclarecimentos e acesso ao protocolo com Vila Franca de Xira, denunciando possível aproveitamento eleitoral.

O projecto de requalificação da Vala do Carregado, parado desde 2019, voltou à discussão na Câmara de Alenquer depois da divulgação de um vídeo do candidato do PS, João Nicolau, onde surge acompanhado de Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, e de José Martins, recandidato à União de Freguesias de Carregado e Cadafais.

O vereador da CDU, Miguel Carretas, questionou a validade do protocolo existente com Vila Franca de Xira e acusou o PS de usar o tema como propaganda eleitoral, exigindo acesso aos documentos.

Na ausência do presidente Pedro Folgado, a vice-presidente Cláudia Luís não conseguiu responder, tendo sido Tiago Pedro, vereador agora independente, a explicar que existe apenas um estudo prévio para ambas as margens do Rio Grande da Pipa: uma intervenção mais urbanística do lado de Vila Franca e mais paisagista do lado de Alenquer.

O debate encerrou com o pedido formal da CDU para que todos os documentos sejam partilhados com os restantes vereadores, evitando que fiquem apenas na posse de algumas forças políticas “objectivamente, para fazer campanha eleitoral”, reiterou.

