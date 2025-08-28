Câmara de VFX lança concurso público para reabilitação de fogos municipais

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou a abertura de concurso público para a reabilitação de fogos no parque habitacional municipal, num investimento global de 358.482 euros, acrescido de IVA. A empreitada, que será adjudicada por lotes e executada no prazo de 300 dias, prevê intervenções em diversas freguesias do concelho.

A operação vai dividir-se em dois lotes: o Lote 1, referente à zona Norte do concelho, abrange Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Vila Franca de Xira, Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, bem como Alverca do Ribatejo e Sobralinho; o Lote 2, respeitante à zona Sul, integra Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e Vialonga.

Os trabalhos incluem a substituição de canalizações e revestimentos, remodelação de cozinhas e instalações sanitárias, substituição de carpintarias, execução de pinturas e revisão da instalação eléctrica, entre outras intervenções de melhoria das condições habitacionais.

O preço base foi fixado em 179.245 euros para o Lote 1 e em 179.237 euros para o Lote 2, não incluindo IVA. A proposta de compromisso plurianual, a executar entre 2025 e 2026, será submetida à assembleia municipal para eventual aprovação.