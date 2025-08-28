Secretário de Estado João Moura a contas com a justiça por maltratar chefe de serviços

O secretário de Estado da Agricultura, João Moura, natural de Ourém e eleito para deputado do PSD pelo círculo de Santarém, que não exerceu para ocupar o cargo no Governo, está a contas com a justiça por ter maltratado uma chefe de serviço numa reunião online de que há prova, porque a mesma foi gravada. João Moura, que mantém a presidência da Assembleia Municipal de Ourém é acusado, numa queixa-crime, de ter insultado a chefe da Divisão de Identificação, Registo e Movimentação Animal, Ana manso, devido ao facto de a plataforma online de registo de equídeos não estar a funcionar.



João Moura tem conhecimento da intenção da dirigente em avançar judicialmente e justifica que se limitou a confrontar os serviços com falhas na plataforma informática, insurgindo-se contra o facto de a reunião ter sido gravada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) “sem o meu conhecimento e autorização”. Esta situação aconteceu dias depois de o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, ter delegado em João Moura, por despacho de 12 de Agosto, a tutela da DGAV, passando também a supervisionar a Direção-Geral do Desenvolvimento Rural.