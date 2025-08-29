uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 29-08-2025 10:46

Ascensão Duarte encabeça lista do PS à Assembleia Municipal de Rio Maior

FOTO - DR
A candidata é especialista em assuntos europeus e direito comunitário, tendo desenvolvido carreira como assessora parlamentar.

Ascensão Duarte é a cabeça de lista do partido Socialista à Assembleia Municipal de Rio Maior. Nascida em Rio Maior, há mais de 60 anos, Ascensão Duarte, a candidata é especialista em assuntos europeus e direito comunitário, tem desenvolvido carreira como assessora parlamentar na Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República.
Foi eleita da Assembleia Municipal de Rio Maior durante 12 anos, integrou a comissão política concelhia do PS Rio Maior e desempenhou funções de coordenação em iniciativas nacionais relevantes do Partido Socialista, como os Estados Gerais, em 1994-1995. O trabalho voluntário junto de pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa e a fundação da Associação Portuguesa de Cidadania Ativa, em 2006, traduzem a sua dedicação a causas de solidariedade, cidadania e participação democrática.

