Política | 29-08-2025 10:48
CDU apresenta lista à Assembleia Municipal de Santarém
A CDU – Coligação Democrática Unitária apresentou a sua lista de candidatos à Assembleia Municipal de Santarém, sob o lema “A voz que Santarém precisa”. A lista é liderada por Rita Correia, programadora cultural e actual eleita da assembleia municipal. Seguem-se Fabrícia Pereira, técnica superior de relações internacionais; Rui Marroni, enfermeiro; Berta Pereira, professora; José Luís Cabrita, gestor de empresas.
