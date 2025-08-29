uma parceria com o Jornal Expresso
29/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 29-08-2025 10:48

CDU apresenta lista à Assembleia Municipal de Santarém

A CDU – Coligação Democrática Unitária apresentou a sua lista de candidatos à Assembleia Municipal de Santarém, sob o lema “A voz que Santarém precisa”. A lista é liderada por Rita Correia, programadora cultural e actual eleita da assembleia municipal. Seguem-se Fabrícia Pereira, técnica superior de relações internacionais; Rui Marroni, enfermeiro; Berta Pereira, professora; José Luís Cabrita, gestor de empresas.

