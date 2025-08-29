uma parceria com o Jornal Expresso
29/08/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 29-08-2025 18:00

Chega candidata arquitecto Carlos Baracho em Santo Estêvão

O arquitecto Carlos Baracho, residente na freguesia de Santo Estêvão há mais de 20 anos, é o candidato do Chega à presidência da Junta.

Com uma carreira desenvolvida em países como Portugal, Macau, China, Angola e Brasil, Carlos Baracho tem experiência em planeamento urbano, arquitectura e design de interiores, tanto em gabinetes privados como em instituições públicas.
O candidato à Junta de Freguesia de Santo Estêvão, no concelho de Benavente, afirma querer “pôr fim à estagnação” da freguesia e promover o desenvolvimento económico e habitacional “sem troca de favores”.
Além da arquitectura, Carlos Baracho também foi empresário na restauração, com restaurantes distinguidos em Lisboa e no Brasil.

