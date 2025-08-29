uma parceria com o Jornal Expresso
Política | 29-08-2025 21:00

Enfermeiro Rui Monteiro candidato à Junta da Glória do Ribatejo pelo Juntos Fazemos +

O enfermeiro Rui Monteiro, 46 anos, é o candidato do Movimento Independente Juntos Fazemos + à presidência da Junta de Freguesia da Glória do Ribatejo.

Natural da Glória do Ribatejo, onde sempre viveu, Rui Monteiro apresenta-se como alguém ligado às tradições locais e ao serviço à comunidade.
Com percurso no associativismo, o candidato defende a criação de espaços verdes, melhores acessos e mais qualidade de vida para jovens, idosos e famílias.
“Acredito que só com trabalho, proximidade e escuta ativa é possível transformar a vida das pessoas. Porque juntos podemos e devemos fazer mais”, afirmou.
A candidatura surge integrada no movimento liderado por Helena Neves, que concorre à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.

