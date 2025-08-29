Enfermeiro Rui Monteiro candidato à Junta da Glória do Ribatejo pelo Juntos Fazemos +

Natural da Glória do Ribatejo, onde sempre viveu, Rui Monteiro apresenta-se como alguém ligado às tradições locais e ao serviço à comunidade.

Com percurso no associativismo, o candidato defende a criação de espaços verdes, melhores acessos e mais qualidade de vida para jovens, idosos e famílias.

“Acredito que só com trabalho, proximidade e escuta ativa é possível transformar a vida das pessoas. Porque juntos podemos e devemos fazer mais”, afirmou.

A candidatura surge integrada no movimento liderado por Helena Neves, que concorre à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.