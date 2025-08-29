Tejo Ambiente volta a ser falada por causa do mau estado das condutas de água em Tomar

O vereador Luís Francisco (PSD) voltou a manifestar preocupação com as frequentes rupturas na rede pública de abastecimento de água, solicitando explicações sobre o que está a ser feito, em articulação com a empresa intermunicipal Tejo Ambiente, para resolver os problemas que têm afectado vários pontos do concelho. As preocupações foram partilhadas durante a sessão camarária.

A vice-presidente Filipa Fernandes (PS) admitiu que existem várias condutas que são antigas e que estão bastante deterioradas, sobretudo na zona abastecida a partir da Mendacha, onde o calcário acumulado no interior das tubagens fragiliza a infra-estrutura e provoca rebentamentos quando sujeita a maior pressão. No entanto, a autarca garantiu que a Tejo Ambiente tem prevista a substituição gradual dessas condutas antigas, com intervenções faseadas. “Há condutas que estão de facto obsoletas, mas este é um problema que requer tempo para ser resolvido, estando a Tejo Ambiente a tratar da sua substituição”, disse.

Tal como O MIRANTE noticiou, as condutas degradadas em Tomar já chegaram a representar perdas de água de cerca de 70%, tendo há dois anos a então presidente da autarquia, Anabela Freitas, explicado que um dos problemas da falha de abastecimento de água no concelho está relacionada com Estação de Captação de Água na Mendacha, na freguesia da Sabacheira, embora tenha sido feito um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros da Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) para encontrar uma forma de abastecimento mista entre a barragem de Castelo de Bode e Mendacha. Anabela Freitas sublinhou também que não seria possível limpar todas as condutas degradadas simultaneamente e que a resolução do problema teria que passar por intervir na origem, de maneira a melhorar o serviço aos munícipes e evitar as contínuas perdas de água no concelho.