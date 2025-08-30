António Pito candidata-se pelo Bloco de Esquerda à Câmara da Azambuja

O ex-assessor parlamentar António Pito é o cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Azambuja nas autárquicas de 12 de Outubro, repetindo a candidatura de 2021. O candidato lamenta que o actual executivo, de maioria socialista, tenha ficado parado no tempo, sem aproveitar o potencial do concelho do distrito de Lisboa.



António Pino, 63 anos, fez carreira na Assembleia da República ao longo de 36 anos, onde chegou a assessor parlamentar. Licenciado em Direito, iniciou a vida profissional na Nestlé Portugal e exerceu também funções autárquicas como vogal na Junta de Freguesia do Beato, em Lisboa, eleito pelo PS.



Além do candidato do BE, concorrem à liderança da Câmara da Azambuja o atual presidente do município, Silvino Lúcio (PS), António Torrão (CDU), Margarida Lopes (PSD) e Inês Louro (Chega). A Câmara da Azambuja é actualmente constituída por três elementos do PS, dois do PSD, um da CDU e um do Chega.

