Associação de Valhascos vai melhorar instalações para a prática de ténis de mesa
Associação Cultural e Desportiva de Valhascos vai receber um apoio de dois mil euros do município do Sardoal para melhorar as instalações do núcleo de ténis de mesa. As obras têm como objectivo fornecer à equipa melhores condições de treino.
O crescimento da Associação Cultural e Desportiva de Valhascos na modalidade de ténis de mesa motivou o executivo da Câmara de Sardoal a aprovar um apoio financeiro de dois mil euros, aprovado por unanimidade na reunião municipal de 6 de Agosto. O orçamento total das obras ronda os cinco mil euros e tem como objectivo melhorar as condições estruturais da sede para treinos e recepção de competições.
O vice-presidente Jorge Gaspar afirmou que a associação tem registado um desenvolvimento acima das expectativas, destacando-se em competições nacionais e distritais e elevando o concelho do Sardoal na vertente desportiva. O vice-presidente salientou que este crescimento trouxe novos desafios, nomeadamente a necessidade de adaptar as instalações da colectividade para permitir treinos e competições, uma vez que os atletas têm ocupado até agora o pavilhão municipal do Sardoal para essas actividades, uma opção que “já não é suficiente para os atletas e o seu contínuo desenvolvimento competitivo”.
Em declarações ao O MIRANTE, o vice-presidente da associação e responsável técnico do núcleo de ténis de mesa, César Marques, revelou que as obras terão ainda o apoio extra de mil euros pela Junta de Freguesia de Valhascos, destacando que com estas obras os atletas vão poder treinar e competir junto da população local, numa altura em que a equipa A subiu à segunda divisão nacional e a equipa B subiu à primeira divisão distrital.