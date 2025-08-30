uma parceria com o Jornal Expresso
30/08/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 30-08-2025 10:00

Cobertura dos campos de ténis em Tomar à espera de financiamento

Cobertura dos campos de ténis em Tomar à espera de financiamento
Filipa Fernandes - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A cobertura dos campos de ténis do complexo municipal de Tomar voltou a gerar debate, com a oposição a criticar a falta de avanço da obra e o executivo a garantir que o investimento avançará assim que houver financiamento da Federação Portuguesa de Ténis.

A cobertura dos campos de ténis do complexo desportivo municipal de Tomar voltou a ser tema de discussão na última reunião camarária, com o vereador Tiago Carrão (PSD) a questionar o executivo sobre o ponto de situação da obra, relembrando que esta aparece “ano após ano” em orçamento municipal, mas sem nenhum avanço.
Filipa Fernandes (PS), vice-presidente e responsável pelo pelouro do Desporto, explicou que o município já fez os contactos necessários junto da Federação Portuguesa de Ténis e que a candidatura está submetida para o presente ano, esperando apenas “feedback” da entidade financiadora. A autarca garante que o investimento está previsto no orçamento municipal e que avançará logo que haja disponibilidade financeira da Federação. “A obra será uma realidade desde que a Federação assuma também o compromisso com o município de Tomar”, salienta.
Tiago Carrão contrapôs, sublinhando que o apoio federativo, na ordem dos 50 mil euros, representa apenas um quarto do investimento, não devendo ser determinante para o avanço de uma obra que tem um orçamento total de 200 mil euros. Na mesma linha, a vereadora Lurdes Fernandes (PSD) chamou a atenção para o facto de recentemente ter sido aprovada uma alteração orçamental que “retirou praticamente toda a verba” destinada aos campos de ténis, acusando Filipa Fernandes de transmitir informação que “não bate bem” com os documentos aprovados.
A vice-presidente defendeu-se afirmando que as alterações orçamentais são feitas consoante as necessidades do momento e reforçou que o compromisso do executivo se mantém: “A cobertura dos campos de ténis assim que financiados irão ser executados por este executivo. Esta foi uma das promessas que deixámos e estamos à espera do aval da Federação para avançar, essa foi e será sempre a nossa palavra”, disse.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino