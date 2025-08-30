Cobertura dos campos de ténis em Tomar à espera de financiamento

A cobertura dos campos de ténis do complexo desportivo municipal de Tomar voltou a ser tema de discussão na última reunião camarária, com o vereador Tiago Carrão (PSD) a questionar o executivo sobre o ponto de situação da obra, relembrando que esta aparece “ano após ano” em orçamento municipal, mas sem nenhum avanço.

Filipa Fernandes (PS), vice-presidente e responsável pelo pelouro do Desporto, explicou que o município já fez os contactos necessários junto da Federação Portuguesa de Ténis e que a candidatura está submetida para o presente ano, esperando apenas “feedback” da entidade financiadora. A autarca garante que o investimento está previsto no orçamento municipal e que avançará logo que haja disponibilidade financeira da Federação. “A obra será uma realidade desde que a Federação assuma também o compromisso com o município de Tomar”, salienta.

Tiago Carrão contrapôs, sublinhando que o apoio federativo, na ordem dos 50 mil euros, representa apenas um quarto do investimento, não devendo ser determinante para o avanço de uma obra que tem um orçamento total de 200 mil euros. Na mesma linha, a vereadora Lurdes Fernandes (PSD) chamou a atenção para o facto de recentemente ter sido aprovada uma alteração orçamental que “retirou praticamente toda a verba” destinada aos campos de ténis, acusando Filipa Fernandes de transmitir informação que “não bate bem” com os documentos aprovados.

A vice-presidente defendeu-se afirmando que as alterações orçamentais são feitas consoante as necessidades do momento e reforçou que o compromisso do executivo se mantém: “A cobertura dos campos de ténis assim que financiados irão ser executados por este executivo. Esta foi uma das promessas que deixámos e estamos à espera do aval da Federação para avançar, essa foi e será sempre a nossa palavra”, disse.