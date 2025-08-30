Compra de varredora por mais de 200 mil euros dá que falar na Assembleia Municipal de Azambuja

O executivo socialista que governa a Câmara de Azambuja decidiu comprar uma varredora que, por falta de verba disponível em orçamento municipal, vai ser adquirida através de um empréstimo bancário a seis anos. O equipamento, que vai custar mais de 200 mil euros, será para servir todas as freguesias, segundo disse o vice-presidente do município, António José Matos, em resposta às muitas questões e considerações que recebeu na última sessão da assembleia municipal, a propósito da proposta de autorização para a assunção do compromisso que vai interferir nas contas dos próximos dois mandatos autárquicos.

As questões colocadas pelos eleitos prenderam-se não só com a questão da plurianualidade do empréstimo como com a necessidade de se adquirir aquele equipamento e pelo facto de não terem sido consultados presidentes de junta nem haver um planeamento para a utilização daquele equipamento. A proposta dividiu opiniões e votos, mas acabou aprovada com 13 votos a favor (11 do PS, um da CDU e um do BE), sete votos contra (cinco do PSD e dois do Chega) e seis abstenções (duas do PSD, três da CDU e uma do CDS-PP).

Um dos intervenientes na discussão da proposta foi o presidente de Junta de Aveiras de Baixo, José Martins (PSD), que considera que a compra de uma varredora não se trata de um investimento prioritário que mereça ser feita a dois meses das eleições e com um empréstimo a seis anos. Até porque, vincou, a câmara municipal delegou nas juntas de freguesia a competência da limpeza, transferindo a cada uma um “envelope financeiro” que, no caso de Aveiras de Baixo, “apesar de curtinho ainda dá para manter a localidade limpa”. Ainda do lado do PSD, a eleita Maria João Canilho, criticou o executivo por não ter consultado todos os presidentes de junta sobre a compra deste equipamento para se saber se faria efectivamente falta. Defendeu também que quem propõe a compra deveria ter feito um “plano para a distribuição do recurso por todas as freguesias”. Sobre este tópico da discussão, o vice-presidente esclareceu que a seu tempo esse plano será feito, envolvendo todos os presidentes de junta de freguesia.

Mais cáustico, o eleito pelo partido Chega, Carlos Fonte considerou que com este modelo de aquisição “se está a empurrar para a frente” uma despesa avultada que vem de uma promessa feita por quem governa actualmente a Câmara de Azambuja. Helena Maciel, do CDS-PP, também questionou se o modelo encontrado para a aquisição da varredora seria o mais vantajoso.

Por causa do período de campanha eleitoral, a proposta foi sujeita a parecer jurídico que, segundo António José Matos referiu, não se encontra ferida de ilegalidade uma vez que, até ao dia das eleições “não se encontram os órgãos das autarquias locais e seus titulares em regime de gestão limitada pelo que deverão continuar o normal exercício de funções desde que não sejam comprometidos os princípios subjacentes a propaganda eleitoral”.