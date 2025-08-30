Hugo Vieira é candidato do PSD à Junta de Freguesia de Pontével

Hugo Vieira, de 44 anos, natural de Pontével, é o candidato do PSD à Junta de Freguesia de Pontével, concelho do Cartaxo, nas próximas eleições autárquicas. Casado e pai de dois filhos, o candidato construiu o seu percurso pessoal e profissional na terra onde nasceu e afirma ter uma ligação profunda à comunidade, marcada pelo envolvimento no desporto, na cultura e no associativismo.

Com passagem pela direcção e equipa técnica do Grupo Desportivo de Pontével — clube onde começou a jogar futebol aos oito anos — e pela presidência da Comissão dos Quarentões 2020, Hugo Vieira diz apresentar uma candidatura cujo objectivo é que Pontével “avance com responsabilidade e com um olhar atento às necessidades de todos os seus habitantes”. Entre as suas prioridades, destaca o cuidado dos espaços públicos, o apoio ao associativismo, a resposta rápida às necessidades da população e a defesa dos interesses da freguesia junto das entidades competentes. “A minha candidatura nasce da vontade de servir com dedicação, honestidade e compromisso. Pretendo construir uma gestão pautada pela transparência e pelo diálogo constante com a população”, afirmou.

O PSD do Cartaxo destaca em Hugo Vieira a “experiência, dedicação e visão necessárias para liderar Pontével”, salientando o presidente da concelhia, Pedro Reis, que a candidatura baseia-se num projecto sólido, “construído com uma equipa que conhece a freguesia” e que tem capacidade e determinação para responder aos desafios locais.