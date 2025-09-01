Política | 01-09-2025 15:00
CDU apresenta primeiros candidatos à Assembleia de Freguesia da Barrosa
A Coligação Democrática Unitária revela os primeiros candidatos à Assembleia de Freguesia da Barrosa. A lista é encabeçada por Nelson Lúcio, 38 anos, técnico auxiliar de farmácia. Seguem-se Jéssica Groa, 32 anos, assistente comercial; Alexandra Semeano, 27 anos, auxiliar de acção educativa; Rui Semeano, 32 anos, estudante de doutoramento em georrecursos; Daniela Marques, 33 anos, técnica de contabilidade; e Rogério Casimiro, 49 anos, empresário.
