José Dotti é o candidato do Chega à Assembleia Municipal de Benavente

Engenheiro agrónomo de 62 anos e residente em Benavente há mais de quatro décadas, José Dotti tem uma carreira ligada à gestão empresarial e à política. Actualmente é deputado na Assembleia da República e lidera a Distrital de Santarém do partido.

Com um percurso que passa também pela festa brava pegou 101 toiros pelo grupo de forcados de Vila Franca de Xira entre 1978 e 2003. Profissionalmente integrou empresas ligadas à maquinaria agrícola e industrial, José Dotti apresenta a candidatura com o lema “Trabalho, Trabalho, Trabalho”.

O candidato defende que quer ajudar a “acabar com a estagnação económica” do concelho, combater a “corrupção” e assegurar “o bom funcionamento das instituições públicas”.