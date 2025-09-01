uma parceria com o Jornal Expresso
01/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 01-09-2025 07:00

José Dotti é o candidato do Chega à Assembleia Municipal de Benavente

O deputado e presidente da Distrital de Santarém do Chega, José Dotti, foi anunciado como candidato à presidência da Assembleia Municipal de Benavente nas eleições autárquicas de 2025.

Engenheiro agrónomo de 62 anos e residente em Benavente há mais de quatro décadas, José Dotti tem uma carreira ligada à gestão empresarial e à política. Actualmente é deputado na Assembleia da República e lidera a Distrital de Santarém do partido.
Com um percurso que passa também pela festa brava pegou 101 toiros pelo grupo de forcados de Vila Franca de Xira entre 1978 e 2003. Profissionalmente integrou empresas ligadas à maquinaria agrícola e industrial, José Dotti apresenta a candidatura com o lema “Trabalho, Trabalho, Trabalho”.
O candidato defende que quer ajudar a “acabar com a estagnação económica” do concelho, combater a “corrupção” e assegurar “o bom funcionamento das instituições públicas”.

