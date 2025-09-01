uma parceria com o Jornal Expresso
01/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 01-09-2025 12:00

Vereador Vítor Moura acusa presidente da Câmara de Abrantes de não responder a perguntas da oposição

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O vereador do PSD em Abrantes voltou a criticar o presidente da câmara por falta de respostas sobre diversos temas, destacando a falta de pavimentações nas estradas e o desmantelamento do ramal ferroviário.

A reunião do executivo da Câmara Municipal de Abrantes, realizada a 19 de Agosto, ficou marcada pelas críticas do vereador do PSD, Vítor Moura, que voltou a acusar o presidente da câmara, Manuel Valamatos (PS), de não responder às suas questões, levando-o por isso a apresentar os mesmos assuntos em várias sessões. Para além de levantar temas recorrentes como os custos das festas da cidade, a falta de médicos de família e a sinalização horizontal, Vítor Moura voltou a acusar o executivo de não responder às suas perguntas sobre o mau estado de várias vias urbanas e o futuro do ramal ferroviário. O vereador da oposição criticou a ausência de critérios na escolha das obras, acusando a maioria socialista de só intervir em vésperas de eleições e de asfaltar “quintais e acessos a hortas”, enquanto há estradas da cidade degradadas. Manifestou ainda incertezas quanto ao futuro do ramal ferroviário e das infraestruturas da Central Termoeléctrica do Pego, apontando críticas a Manuel Valamatos por não apresentar informações claras nem provas de reuniões concretas com a Tejo Energia sobre o assunto.
Em resposta, Manuel Valamatos, garantiu que mantém contactos frequentes com a administração da Central do Pego e a Tejo Energia, assegurando que o processo de desmantelamento das infra-estruturas será entregue em breve à autarquia. Já sobre as críticas relativas à pavimentação de estradas, o vice-presidente João Gomes (PS) interveio e negou qualquer critério eleitoralista, explicando que estão em curso repavimentações de avenidas e ruas e não de acessos a hortas, acrescentando que algumas obras foram adiadas devido a férias das empresas e devem ser retomadas em Setembro. “Desafio-o a comprovar qual é que foi o quintal que alcatroamos. Isso é algo muito sério de dizer, pois são terrenos privados onde nós não podemos nem devemos intervir”, salientou.
Apesar da insistência de Vítor Moura em obter respostas sobre os restantes assuntos, como os custos das festas da cidade, o presidente da câmara reiterou que os assuntos já foram devidamente esclarecidos, acrescentando que as respostas são dadas de acordo com “aquilo que entendemos que tínhamos para explicar”.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1731
    27-08-2025
    Capa Vale Tejo
    27-08-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino