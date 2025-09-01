Vereador Vítor Moura acusa presidente da Câmara de Abrantes de não responder a perguntas da oposição

A reunião do executivo da Câmara Municipal de Abrantes, realizada a 19 de Agosto, ficou marcada pelas críticas do vereador do PSD, Vítor Moura, que voltou a acusar o presidente da câmara, Manuel Valamatos (PS), de não responder às suas questões, levando-o por isso a apresentar os mesmos assuntos em várias sessões. Para além de levantar temas recorrentes como os custos das festas da cidade, a falta de médicos de família e a sinalização horizontal, Vítor Moura voltou a acusar o executivo de não responder às suas perguntas sobre o mau estado de várias vias urbanas e o futuro do ramal ferroviário. O vereador da oposição criticou a ausência de critérios na escolha das obras, acusando a maioria socialista de só intervir em vésperas de eleições e de asfaltar “quintais e acessos a hortas”, enquanto há estradas da cidade degradadas. Manifestou ainda incertezas quanto ao futuro do ramal ferroviário e das infraestruturas da Central Termoeléctrica do Pego, apontando críticas a Manuel Valamatos por não apresentar informações claras nem provas de reuniões concretas com a Tejo Energia sobre o assunto.

Em resposta, Manuel Valamatos, garantiu que mantém contactos frequentes com a administração da Central do Pego e a Tejo Energia, assegurando que o processo de desmantelamento das infra-estruturas será entregue em breve à autarquia. Já sobre as críticas relativas à pavimentação de estradas, o vice-presidente João Gomes (PS) interveio e negou qualquer critério eleitoralista, explicando que estão em curso repavimentações de avenidas e ruas e não de acessos a hortas, acrescentando que algumas obras foram adiadas devido a férias das empresas e devem ser retomadas em Setembro. “Desafio-o a comprovar qual é que foi o quintal que alcatroamos. Isso é algo muito sério de dizer, pois são terrenos privados onde nós não podemos nem devemos intervir”, salientou.

Apesar da insistência de Vítor Moura em obter respostas sobre os restantes assuntos, como os custos das festas da cidade, o presidente da câmara reiterou que os assuntos já foram devidamente esclarecidos, acrescentando que as respostas são dadas de acordo com “aquilo que entendemos que tínhamos para explicar”.