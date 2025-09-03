uma parceria com o Jornal Expresso
03/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 03-09-2025 12:00

Amélia Martins lidera lista da CDU na freguesia de Valada

FOTO DR
Amélia Estalagem Martins, 55 anos, é a cabeça de lista da CDU à Assembleia de Freguesia de Valada, concelho do Cartaxo.

Amélia Estalagem Martins, 55 anos, é a cabeça de lista da CDU à Assembleia de Freguesia de Valada, concelho do Cartaxo, nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. Natural de Lisboa mas com fortes raízes familiares em Valada, a candidata é profissional na área do secretariado forense. No actual mandato tem sido eleita da CDU na Assembleia de Freguesia de Valada, dando voz às preocupações dos habitantes, denunciando problemas e apresentando soluções concretas.

