Câmara de Azambuja financia coletividades e IPSS com 16 mil euros

O Executivo Municipal de Azambuja aprovou, na última reunião de câmara, um apoio de 8.215 euros à Paróquia de Nossa Sra. da Purificação de Alcoentre, destinados à reparação e pinturas exteriores da igreja de Tagarro.

Foi ainda aprovado o apoio de 3.750 euros ao Centro de Convívio dos Casais de Vale Coelho para a realização da Festa das Vindimas, agendada para os dias 12 a 15 de setembro, e de 2.000 euros à Associação Pais Natais de Arrifana, destinados ao passeio de motas marcado para 7 de setembro.

À Comissão de Festas 2026 do Casal d’Além foram atribuídos 2.000 euros para a realização do espetáculo musical “Origens”, no dia 5 de setembro, enquanto ao Clube Náutico de Azambuja foi concedido apoio logístico para as comemorações do 2.º aniversário, que tiveram lugar a 30 de Agosto.

O Centro Social Paroquial de Aveiras de Cima receberá 609,99 euros, correspondentes a 50% da aquisição de uma televisão com coluna de som. A esta mesma instituição foi ainda concedido transporte municipal para os utentes do Centro de Atividades de Templos Livres, ao longo do ano lectivo 2025/2026, isento do pagamento de taxas, estimadas em 30.379,44 euros.

Da ordem de trabalhos foi retirada a proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Azambuja e a Associação de Solidariedade Social – Lúcio Valentim.