Câmara de Salvaterra aprova ordem de trabalhos quase por unanimidade

O município de Salvaterra de Magos aprovou, na reunião pública de 3 de Setembro, todos os pontos da ordem de trabalhos, com excepção do ponto 11, que contou com a abstenção da vereadora do Chega, Marisa Simão.

A reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, realizada esta quarta-feira, 3 de Setembro, no auditório da Escola “O Século”, decorreu com consensos alargados entre os eleitos.

Todos os pontos da ordem do dia foram aprovados por unanimidade, com a única excepção do ponto 11, relativo ao aditamento ao protocolo de cooperação com a Associação das Festas do Foral dos Toiros e do Fandango (AFFTF), que foi aprovado por maioria, registando a abstenção da vereadora do Chega, Marisa Simão.

A autarquia aprovou também protocolos de cooperação com várias associações culturais, desportivas e sociais do concelho, incluindo o Grupo de Dança Os Lusitanos de Marinhais, a Associação Etnográfica de Foros de Salvaterra, o Grupo Desportivo Forense, o Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo, o Centro de Bem Estar Social de Marinhais e o Centro de Bem Estar Social de Foros de Salvaterra.

Foram ainda analisados assuntos relacionados com isenções de pagamento de taxas, a ocupação de bancas no mercado diário de Salvaterra e a contratação de refeições escolares para o ano lectivo 2025/2026, no âmbito de um acordo quadro da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT).

