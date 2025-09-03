Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira com propostas a votos até 14 de Setembro

As propostas do Orçamento Participativo (OP) do concelho de Vila Franca de Xira estão a votos até dia 14 de Setembro. Das 28 propostas, cinco são de âmbito geral e 23 dizem respeito a entidades e instituições. De acordo com o regulamento, cada pessoa pode votar numa proposta do OP Geral e numa proposta do OP Entidades.

No que diz respeito ao OP Geral, estão a votos a criação de passeios na Rua dos Lavadouros e a requalificação de passeios na Rua 9 de Agosto, na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; a requalificação da Praça Eça de Queirós, na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; a criação de um Centro Multimédia para o Pavilhão Municipal do Forte da Casa; a requalificação de um espaço verde na Fonte Santa, em Vialonga; a instalação de abrigos, esterilização, cuidados veterinários para gatos de rua e a sensibilização da população para a protecção de animais errantes, também em Vialonga.

As votações são gratuitas e podem ser feitas online, através do portal do OP, via SMS ou presencialmente, com recurso a urna itinerante que vai percorrer todas as freguesias.