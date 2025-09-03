uma parceria com o Jornal Expresso
03/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 03-09-2025 15:00

Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira com propostas a votos até 14 de Setembro

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Orçamento Participativo de Vila Franca de Xira tem 28 propostas em votação até 14 de Setembro. A população pode escolher projectos de âmbito geral e de entidades, através da internet, SMS ou urna itinerante.

As propostas do Orçamento Participativo (OP) do concelho de Vila Franca de Xira estão a votos até dia 14 de Setembro. Das 28 propostas, cinco são de âmbito geral e 23 dizem respeito a entidades e instituições. De acordo com o regulamento, cada pessoa pode votar numa proposta do OP Geral e numa proposta do OP Entidades.
No que diz respeito ao OP Geral, estão a votos a criação de passeios na Rua dos Lavadouros e a requalificação de passeios na Rua 9 de Agosto, na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho; a requalificação da Praça Eça de Queirós, na União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa; a criação de um Centro Multimédia para o Pavilhão Municipal do Forte da Casa; a requalificação de um espaço verde na Fonte Santa, em Vialonga; a instalação de abrigos, esterilização, cuidados veterinários para gatos de rua e a sensibilização da população para a protecção de animais errantes, também em Vialonga.
As votações são gratuitas e podem ser feitas online, através do portal do OP, via SMS ou presencialmente, com recurso a urna itinerante que vai percorrer todas as freguesias.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    30-07-2025
    Especial Turismo
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar
    23-07-2025
    Especial Ensino