04/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 04-09-2025 15:00

Movimento Juntos Fazemos + apresenta Francisco Naia em Salvaterra

O movimento Juntos Fazemos + escolheu Francisco Naia, de 51 anos, como candidato à Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos.

Francisco Naia, natural e residente em Salvaterra de Magos, é o candidato do movimento independente Juntos Fazemos + à presidência da Assembleia Municipal.
Profissional na área financeira e da gestão de activos, o candidato já foi deputado municipal e vereador da Câmara de Salvaterra, experiência que considera “fundamental para reforçar a democracia local”.
Francisco Naia defende uma Assembleia Municipal plural, exigente e com voz activa, garantindo debate, fiscalização e representação de todas as freguesias.
Francisco Naia surge ao lado de Helena Neves, candidata à Câmara Municipal pelo mesmo movimento, de quem afirma ter “o que é preciso para decidir e, ainda mais importante, para unir”.

    Edição nº 1732
    03-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Capa Lezíria Tejo
    Capa Vale Tejo
    03-09-2025
