Movimento Juntos Fazemos + apresenta Francisco Naia em Salvaterra

Francisco Naia, natural e residente em Salvaterra de Magos, é o candidato do movimento independente Juntos Fazemos + à presidência da Assembleia Municipal.

Profissional na área financeira e da gestão de activos, o candidato já foi deputado municipal e vereador da Câmara de Salvaterra, experiência que considera “fundamental para reforçar a democracia local”.

Francisco Naia defende uma Assembleia Municipal plural, exigente e com voz activa, garantindo debate, fiscalização e representação de todas as freguesias.

Francisco Naia surge ao lado de Helena Neves, candidata à Câmara Municipal pelo mesmo movimento, de quem afirma ter “o que é preciso para decidir e, ainda mais importante, para unir”.