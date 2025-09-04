Necessária intervenção urgente nas instalações da PSP em Santarém

A CDU tem alertado para a necessidade de obras no edificado da PSP em Santarém e, após ter conhecimento de nova derrocada numa cobertura, reafirmou a necessidade de uma intervenção urgente do Governo, aprovando o projecto e execução da obra de requalificação daquele espaço. “Os desabamentos já ocorridos anteriormente, as zonas interditas no interior em perigo de ruína e os sinais de degradação visíveis da rua, evidenciam a actual situação de risco a que estão sujeitos os profissionais da PSP que ali laboram, todos os cidadãos que ali se deslocam e os transeuntes que passam nas imediações do antigo quartel”, defende a coligação liderada pelo PCP, lembrando que na Assembleia da República, em sede da discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2025, propôs a consignação de uma verba para a concretização da obra necessária.

“Significativamente, aqueles que agora, em vésperas de eleições autárquicas vêm manifestar a sua preocupação com o estado do edifício, estiveram sempre calados e em nada contribuíram para alterar a situação. PSD e PS, na Assembleia da República, votaram contra a proposta da CDU, num manifesto desrespeito pelos interesses da nossa cidade, dos cidadãos e dos profissionais da PSP”, alega a CDU, reconhecendo que, ainda que a requalificação do Comando Distrital da PSP seja uma responsabilidade do Governo, a maioria PSD/PS na Câmara de Santarém devia ter exercido pressão junto do poder central para a urgente resolução do problema.

