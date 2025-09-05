uma parceria com o Jornal Expresso
05/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 05-09-2025

Patrícia Costa lidera lista independente na freguesia da Carregueira

Candidata apresentou os seus objectivos para o desenvolvimento local, com destaque para a valorização do Arripiado e da Carregueira como prioridade da sua candidatura.

O Movimento Independente Primeiro A Nossa Terra - PNT, liderada pelo candidato à presidência da Câmara da Chamusca, Rui Martinho, iniciou o ciclo de apresentações públicas dos seus candidatos às juntas de freguesia do concelho da Chamusca. A primeira sessão realizou-se na freguesia da Carregueira, onde a candidata Patrícia Costa apresentou os seus objectivos para o desenvolvimento local, com destaque para a valorização do Arripiado e da Carregueira como prioridade da sua candidatura.

