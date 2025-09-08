Alenquer ainda sem estudo sobre redução tarifária da água

Já passou mais de um ano desde que foi aprovada, por unanimidade, em reunião do executivo da Câmara de Alenquer, uma proposta de deliberação para solicitar um parecer jurídico especializado sobre o eventual direito de regresso da concessão do abastecimento de água e saneamento, atribuído à empresa Águas do Tejo Atlântico, devido ao atraso na entrada em funcionamento de infraestruturas do sistema.

A proposta foi aprovada a 29 de Julho de 2024 e, em Novembro do mesmo ano, o presidente do executivo, Pedro Folgado (PS), disse a O MIRANTE que estava a tratar do assunto. No entanto, até à data, o procedimento não avançou “por questões orçamentais”, mas “avançará logo que possível”, explicou fonte oficial do município de Alenquer, sem especificar se o parecer será solicitado antes das eleições autárquicas de 12 de Outubro ou se ficará para o próximo executivo camarário.

Recorde-se que o acordo de reequilíbrio financeiro com a concessionária Águas de Alenquer (AdA) data de 2024. No dia 25 de Junho de 2025, Pedro Folgado autorizou o procedimento para a “aquisição de serviços de consultoria técnica para o acompanhamento da execução do contrato de concessão da exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de água e de drenagem de águas residuais de Alenquer e da elaboração de estudo para implementação de modelo de gestão”, o qual se encontra em fase de abertura de concurso, explicou a mesma fonte.

Memorando da Ada ainda por cumprir

O memorando de entendimento assinado entre o município de Alenquer e a AdA data de 22 de Maio de 2024. Uma das cláusulas do documento refere que a concedente e a concessionária comprometem-se a colaborar e a aplicar os esforços e os recursos necessários e adequados para apresentar, aos órgãos executivo e deliberativo do município, até 31 de Dezembro de 2024, um estudo aprofundado sobre as medidas necessárias para alcançar a redução tarifária nos anos seguintes e até ao final do contrato de concessão. Diz ainda que as partes devem estabelecer um plano de investimentos na rede e infraestruturas do sistema de água e saneamento, devidamente calendarizado e alinhado com os princípios do memorando de entendimento, com o objectivo de alcançar a redução tarifária nos anos seguintes.

O assunto voltou a ser discutido na última reunião camarária, quando o vereador da CDU, Miguel Carretas, perguntou se afinal existe ou não estudo, onde está a ser elaborado e se foi apresentado, uma vez que o prazo (31 de Dezembro do ano passado) já expirou.

Sobre esta matéria, a presidente em exercício do executivo socialista, Cláudia Luís, afirmou não estar na posse de toda a informação e comprometeu-se a solicitar esclarecimentos, que seriam posteriormente remetidos por e-mail aos vereadores da oposição.

O MIRANTE solicitou à Águas de Alenquer, no dia 25 de Agosto, o plano de Investimentos na rede referente a 2025, o que está previsto para 2026 e se foram realizados investimentos além dos previstos no contrato de concessão, tendo em conta o estado da rede de abastecimento e as ocorrências registadas. Não obtivemos resposta até ao fecho desta edição.