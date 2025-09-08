Política | 08-09-2025 19:48
Limpeza do Ribeiro das Ceroulas já arrancou em Alenquer
Câmara de Alenquer está a limpar vários cursos de água no concelho, incluindo o Ribeiro das Ceroulas, na Aldeia Galega da Merceana. Os trabalhos prolongam-se até ao final de Setembro e incluem também intervenções de dessoreamento em Ribafria.
O Ribeiro das Ceroulas, na Aldeia Galega da Merceana, começou a ser limpo na semana passada, segundo disse esta segunda-feira a O MIRANTE o vereador da Câmara de Alenquer, Paulo Franco, acrescentando que os trabalhos ainda decorrem durante esta semana.
De acordo com o autarca, até ao final do mês de Setembro estão a ser limpos vários cursos de água no concelho, nomeadamente em Ribafria, Montegil, Espinçadeira, Mato, Atouguia e Ota. No caso da Ponte Azedia, em Ribafria, os trabalhos envolvem também o dessassoreamento.
Recorde-se que Paulo Franco já tinha afirmado que a prioridade na limpeza de cursos de água recai sobre zonas que têm habitações junto ao leito das ribeiras, sendo que a limpeza das linhas de água que ficam fora dos aglomerados urbanos não compete à Câmara de Alenquer, mas sim aos próprios confinantes.
