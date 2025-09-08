Presidente de VFX leu carta ao primeiro-ministro e oposição acusou-o de fugir a questões

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), usou praticamente os 15 minutos disponíveis para responder às questões dos vereadores no período antes da ordem do dia para ler uma carta que escreveu ao primeiro-ministro, Luís Montenegro. Ao longo do mandato, os autarcas da oposição manifestaram por diversas vezes o seu desagrado pela falta de respostas do edil e, na última reunião de câmara, voltaram a fazê-lo.

Na missiva que leu, Fernando Paulo afirmou que escreveu a carta ao governante “a meio de Agosto” e nela “tratou de investimentos importantes para o concelho que aguardam pelo Governo”, como a construção do novo Palácio da Justiça, cujo concurso já foi lançado e ficou deserto, agora passando para a segunda fase, ou a ampliação do Hospital de VFX. Referiu ainda a construção do famigerado nó dos Caniços (ligação à A1), cujo estudo de tráfego e anteprojecto já foram enviados ao Governo e à Brisa; o prolongamento do IC2 de Loures até Alverca do Ribatejo; a requalificação da Ponte Marechal Carmona, entre outros projectos. “Não sei se os senhores vereadores têm mais alguma intervenção. O meu tempo terminou”, finalizou o presidente de câmara.

Oposição diz desconhecer projectos

O vereador da CDU, Nuno Libório, classificou a missiva como “uma carta de amor”, mas não ficou convencido, considerando que durante quatro anos houve um desajuste entre a prática e a acção concreta do executivo.

Da bancada da Coligação Nova Geração, David Pato Ferreira lamentou que Fernando Paulo tenha partilhado com a tutela documentos que não foram partilhados na câmara, referindo-se ao estudo de tráfego do nó dos Caniços e aos projectos de requalificação da Estrada Nacional 10 em Alverca e da Ponte Marechal Carmona. “Como os vereadores desta casa se podem posicionar se desconhecem as matérias? Honestamente, chegados aqui, não sei o que o presidente espera”, afirmou, acrescentando que “o concelho precisa de respostas”, mas que o edil optou por não responder às perguntas colocadas pela sua bancada. O vereador do Chega, Barreira Soares, concluiu dizendo que Fernando Paulo gastou quinze minutos a fazer propaganda, sem responder a nenhuma questão.