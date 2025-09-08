Renato Rosinha apresentou candidatura à junta de VFX com o apoio da mãe na plateia

A histórica socialista Maria da Luz Rosinha não deixou que a política dividisse os laços familiares e foi um dos rostos presentes no salão do Clube Vilafranquense, no sábado, para a apresentação da candidatura do filho à junta de freguesia pela coligação Nova Geração (PSD/IL).

Renato Rosinha, o filho de Maria da Luz Rosinha, a histórica presidente socialista de Vila Franca de Xira, apresentou a sua candidatura à junta de freguesia num acto público no sábado, 6 de Setembro, no Clube Vilafranquense, tendo contado com o apoio da mãe na plateia.

Mesmo sendo um dos principais rostos do Partido Socialista, isso não impediu a ex-autarca de comparecer no acto de apresentação pública da candidatura do filho, um assumido social-democrata, que concorre nestas autárquicas pela coligação Nova Geração (PSD/IL). O pai, Fernando Rosinha, recorde-se, foi um dos fundadores do PPD-PSD em Vila Franca de Xira e também esteve presente. “Em casa sempre tive um ambiente plural que me permitiu ter sentido crítico”, dizia Renato Rosinha numa entrevista a O MIRANTE em Março do ano passado.

Mesmo fora do seu ambiente político, Maria da Luz Rosinha teve uma presença forte, cumprimentou o filho e sentou-se a meio da sala, sendo que a sua presença não passou despercebida à maior parte das duas centenas de militantes social-democratas e da Iniciativa Liberal que encheram o clube. Maria da Luz Rosinha não deixou que a política dividisse os laços familiares e isso mesmo foi motivo de agradecimento pelo filho logo a abrir o discurso, ao reconhecer a importância da presença da família - sem especificar quem - num momento que, também para ele, foi histórico, depois de assumir a sua vontade de servir a cidade no próximo mandato.

O filho de Maria da Luz Rosinha, contabilista de profissão, apresentou-se à comunidade com os valores da dedicação, honestidade e transparência, apostado em recuperar uma cidade que disse estar a perder rumo nos últimos anos. Disse que comprar o devoluto e insalubre Vila Franca Centro e acabar com o palco do Cevadeiro na festa do Colete Encarnado são prioridades da candidatura da Nova Geração para Vila Franca de Xira.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE



