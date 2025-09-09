Munícipe alerta executivo sobre repavimentações descuidadas e sinalética confusa no Cartaxo

O munícipe Joaquim Costa foi à última reunião do executivo da Câmara do Cartaxo alertar os autarcas para alguns problemas na cidade relacionados com a sinalética para a localidade da Valada e intervenções de repavimentação da Cartágua, empresa que tem a concessão dos serviços de água e saneamento no concelho. O presidente da câmara, João Heitor (PSD), reconheceu que o município tem tido problemas com algumas intervenções Cartágua e que vai averiguar a situação da sinalização para Valada.

O morador alega que existem buracos abertos e mal reparados pela Cartágua, colocando em risco a segurança de peões, sobretudo idosos, criticando também a forma como pedras são deixadas espalhadas nos passeios após obras. Joaquim Costa apontou também falhas na sinalização para Valada, afirmando que as placas existentes não permitem uma orientação correcta e que um autocarro municipal de Abrantes perdeu-se recentemente ao ir para Valada, devido à sinalética confusa. “As pessoas chegam ao Cartaxo e não têm muitas alternativas quando querem ir para Valada, especialmente com a ponte de Santana encerrada. O caso mais flagrante que eu tive até hoje foi um autocarro com 75 pessoas, que veio parar à minha rua. Eu e um vizinho tivemos que ajudar o motorista a sair dali”, afirmou.

Em resposta, o presidente da câmara reconheceu que têm existido problemas com a Cartágua na reposição de pavimentos e outras situações, afirmando que o executivo já alertou a empresa por diversas vezes para que cumpra os regulamentos. Relativamente à sinalização para a Valada, o presidente reconheceu que o encerramento da ponte de Santana pode estar a contribuir para algumas dificuldades na mobilidade rodoviária, mas assegurou que a câmara vai avaliar medidas para tornar a orientação para a localidade ribeirinha mais clara e eficaz.

Recorde-se que, tal como O MIRANTE já noticiou, a câmara do Cartaxo tem tido diversos confrontos com a Cartágua - empresa concessionária dos sistemas de abastecimento de água e de saneamento básico do concelho, sendo o mais recente a falha de abastecimento de água em Pontével, em Julho, durante três dias. Na altura, João Heitor responsabilizou totalmente a Cartágua pela falha, criticando também a ausência de comunicação à autarquia e classificando como inadmissível a demora na resolução do problema. O autarca sublinhou ainda que, apesar das limitações legais, a autarquia já acompanha a actuação da empresa através de uma comissão que se reúne regularmente, de modo a solucionar problemas ainda por resolver.