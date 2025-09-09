Vídeo de candidato do PS relança debate sobre requalificação da Vala do Carregado

O projecto de requalificação da Vala do Carregado, parado desde 2019, voltou à mesa da reunião de câmara de Alenquer. O vereador da CDU, Miguel Carretas, questionou se o protocolo existe e se está em vigor e perguntou porque não foi dado a conhecer aos restantes autarcas.

A dúvida surgiu após a publicação de um vídeo nas redes sociais, dia 17 de Agosto, pelo candidato do PS à presidência da Câmara de Alenquer, João Nicolau. No vídeo, surge acompanhado do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), e do recandidato à presidência da União de Freguesias de Carregado e Cadafais, José Martins (PS), onde falam do projecto de requalificação da Vala do Carregado, que abrange o concelho de Alenquer e de Vila Franca de Xira. “Temos de perceber se o que estamos a assistir é o anúncio de um novo projecto e outro que vai para o lixo, ou se não é o anúncio de nada e é só a descrição de um projecto que já existe na câmara”, reiterou Miguel Carretas.

PS acusado de usar projecto como propaganda

Na ausência do presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado, por estar de férias, a vice-presidente do executivo, Cláudia Luís (PS), admitiu não saber responder às perguntas. Acabou por dar explicações o vereador Tiago Pedro, agora sem pelouros, uma vez que se desvinculou do PS e é candidato independente, mas que acompanhou o projecto para a Vala do Carregado.

“Houve um desenvolvimento preliminar, que resultou desse mesmo protocolo celebrado com Vila Franca de Xira e dividimos despesas e tarefas. O que existe, em concreto, é um estudo prévio para ambas as margens do Rio Grande da Pipa. Do lado de VFX é uma intervenção que tem em conta a frente de rio, mas uma intervenção muito mais urbanística. Do nosso lado é mais paisagista e vai desde a linha férrea até a frente de rio”, explicou Tiago Pedro, acrescentando que, enquanto vereador socialista, apresentou o projecto à Junta do Carregado e Cadafais e comissão da assembleia municipal, mas “nunca entregou nada material”.

O assunto ficou arrumado, para já, com Miguel Carretas a pedir os documentos ao executivo PS sobre o projecto para a Vala do Carregado. “Peço que façam a fineza, aliás o dever, de fazerem circular o projecto pelos restantes membros da câmara até para que ele não esteja apenas na posse de algumas forças políticas que depois o usam, objectivamente, para fazer campanha eleitoral. Foi isto que aconteceu”, rematou o autarca referindo-se ao conteúdo do vídeo do candidato do PS às autárquicas, João Nicolau.