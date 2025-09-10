Madalena Isidro quer gestão transparente e próxima das pessoas em Vale do Paraíso

Candidata do Partido Socialista à freguesia de Vale do Paraíso, terra onde cresceu e onde vive, quer avançar com projectos concretizáveis a pensar na juventude, na sustentabilidade e no futuro. Funcionária municipal há mais de duas décadas diz querer uma gestão transparente e próxima das pessoas.

Madalena Isidro, de 53 anos, é a escolha do Partido Socialista para número um da lista à freguesia de Vale do Paraíso, no concelho de Azambuja. Funcionária na Câmara de Azambuja há 27 anos, ligada a áreas como a Educação, Cultura, Urbanismo e Acção Social, a candidata participou na gestão daquela freguesia há 12 anos, no cargo de tesoureira, na altura da presidência de Armando Calixto.

Agora na qualidade de candidata à liderança de Vale do Paraíso, Madalena Isidro afirma a O MIRANTE que, juntamente com a equipa “muito digna” que a acompanha, tem “vontade de fazer acontecer” e de aproximar a população da gestão autárquica, sendo transparente sobre os recursos disponíveis.

Questionada sobre o impasse na obra da nova escola básica e jardim-de-infância, que acabou por ditar a decisão de não recandidatura do actual presidente da freguesia, Sérgio Alexandre (PS), Madalena Isidro responde: “não estou para fazer promessas, estou com sentido de compromisso e irei lutar por aquilo que pode ser realizável. Não me preocupa [o atraso no arranque da obra] porque não há nada que não se possa fazer com esforço e dedicação”.

Residente em Vale do Paraíso, freguesia onde cresceu, envolveu-se desde cedo nas tradições culturais ao lado do pai, um dos fundadores do rancho local, do qual também fez parte na infância. Madalena Isidro diz quer uma juventude mais “participativa” e, por isso, refere que a seu tempo apresentará projectos voltados para esta franja da sociedade que, diz, pode e deve olhar para aquele território como um bom local para viver. “É uma freguesia acolhedora, somos hospitaleiros e temos muito orgulho em Vale do Paraíso”, sublinha, acrescentando que no seu programa cabem também projectos voltados para a população sénior, para a “juventude, a sustentabilidade e o futuro, sem esquecer o passado”.