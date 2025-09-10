Moradora questiona Câmara do Cartaxo sobre obras em atraso

Durante a última reunião da câmara do Cartaxo, uma cidadã questionou os atrasos nas obras na Rua das Nogueiras, na zona sul, além de relatar um roubo no centro da cidade em plena luz do dia.

A munícipe Manuela Carvalho voltou a levar à reunião do executivo da Câmara do Cartaxo preocupações sobre o estado de algumas ruas da zona sul da cidade e a sensação de insegurança que sente devido a furtos, questionando quando é que a zona sul vai ser intervencionada, tal como outros áreas já o foram. Manuela Carvalho começou por reconhecer o número de empreitadas iniciadas pela câmara nos últimos quatro anos, mas destacou que o sul do Cartaxo continua “abandonado”

A moradora já tinha criticado antes o estado da zona sul, onde reside, e na última sessão camarária criticou em específico o estado da Rua das Nogueiras e também da Rua 5 de Outubro, afirmando que tinham sido prometidas obras naquela zona, devido às vias estarem danificadas, obrigando os veículos a circular com extremo cuidado. “Há cerca de dois anos fiz estas perguntas e o ano passado disseram-me que ia ser tudo remodelado, mas continuamos na mesma”, salienta. A cidadã acrescentou ainda o relato de um furto recente de um catalisador num estacionamento perto dos correios, expressando a sua preocupação com o sentimento de insegurança que sente na cidade.

O presidente da câmara, João Heitor (PSD), respondeu explicando que a pavimentação da Rua das Nogueiras ainda não foi realizada porque está a ser finalizado um projecto de reabilitação integral, que incluirá electricidade, passeios e renovação da passagem hidráulica, com um investimento previsto superior a 300 mil euros. Quanto à Rua 5 de Outubro, o autarca adianta que existe um estudo prévio para futuras intervenções. Sobre a segurança, João Heitor reafirmou que estão a ser instaladas cerca de 20 câmaras de vigilância em pontos estratégicos da cidade, em colaboração com a PSP, e destacou a importância de apresentar queixa para que os crimes sejam registados e investigados.