Movimento independente na Chamusca faz queixa por ficar de fora de debate em novo canal televisivo

Movimento independente encabeçado por Rui Martinho não foi convidado para participar no debate promovido pelo novo canal “Conta Lá”, ao contrário do que aconteceu com todos os outros cabeças de lista. Movimento afirma que já apresentou queixa na CNE e ERC.

O movimento independente “Primeiro a Nossa Terra”, na Chamusca, enviou uma queixa para a Comissão Nacional de Eleições (CNE) e para a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), confirmou a O MIRANTE o cabeça de lista do movimento, Rui Martinho. Em causa está o facto do movimento não ter sido convidado para participar no debate promovido pelo novo canal televisivo “Conta Lá” em que participaram todos os outros cabeças-de-lista nas próximas eleições autárquicas, com excepção do candidato do partido Chega, que foi convidado mas não apareceu.

Em comunicado, o movimento independente afirma tratar-se de uma “situação a todos os títulos lamentável e contrária aos mais elementares princípios democráticos. Não vale tudo, não pode valer tudo. A democracia é um bem maior e não pode ficar refém destes comportamentos”, lê-se numa nota partilhada nas redes sociais. A mesma nota refere que “segundo o canal onde foi emitido o debate, o critério para esse convite terá passado por apenas convocar as forças políticas actualmente com representação na assembleia municipal. Trata-se de um argumento completamente falso, uma vez que neste debate esteve presente uma candidatura que não tem essa representação. Se o critério será, já por si, completamente descabido e antidemocrático, pior ainda se torna pelo facto de ter estado presente outra candidatura que não cumpre a representação na assembleia municipal. Sabemos que todas as candidaturas foram convidadas, com excepção da nossa”, refere a publicação.

Alguns dias depois da transmissão do debate, e depois da publicação do movimento “Primeiro a nossa Terra” a repudiar a situação, o PS e o “Movimento Presente – Chamusca” emitiram um comunicado justificando a sua participação no debate sublinhando que não tiveram qualquer responsabilidade nos critérios de participação.