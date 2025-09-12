Coruche assina protocolo para reforçar investigação e gestão do montado e da cortiça

A Câmara Municipal de Coruche assinou, na Agroglobal, em Santarém, o novo protocolo InovFloresta, que reforça a cooperação científica, técnica e institucional em torno do montado, do sobreiro e da cortiça, anunciou a autarquia em comunicado. O acordo, com duração de cinco anos e possibilidade de renovação, junta o município de Coruche ao Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), à Associação de Produtores Florestais do Concelho de Coruche (APFC) e à União da Floresta Mediterrânica (UNAC).

Segundo o comunicado da câmara, o protocolo prevê acções conjuntas de investigação, experimentação, formação e divulgação, envolvendo o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, bem como a dinamização de projectos-piloto em áreas certificadas e em zonas de intervenção florestal. Entre as medidas previstas destacam-se a criação da Escola Nacional de Quadros para a Floresta Mediterrânica, “dedicada à formação de técnicos do sector, o projecto “Conhecimento Consolidado”, que visa transformar “resultados científicos em ferramentas práticas de gestão”, e o fórum InovFloresta, centrado em temas como “alterações climáticas, descarbonização, economia circular e digitalização”.

O protocolo estabelece ainda metas e objectivos como a realização de sessões formativas e workshops anuais, a publicação de conteúdos técnicos acessíveis a produtores e gestores, desenvolvimento de projectos conjuntos de investigação e inovação, e a criação de estruturas permanentes para ensaios e diagnóstico no terreno. De acordo com a nota, no âmbito deste protocolo, a APFC disponibiliza áreas florestais e acompanhamento técnico, o INIAV assegura a componente científica e laboratorial, a autarquia contribui com equipamentos como o Observatório do Sobreiro e da Cortiça e a Herdade dos Concelhos, e a UNAC garante a divulgação e cobertura territorial através da sua rede de associações.

Citado no comunicado, o presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, afirmou que o protocolo “traduz um esforço colectivo para reforçar a investigação aplicada e garantir que o conhecimento chega ao terreno, apoiando quem vive e trabalha na floresta”. “Coruche é capital mundial da cortiça e tem responsabilidades acrescidas no sector. Com este acordo, reafirmamos o nosso papel de liderança e criamos condições para que a fileira florestal mediterrânica se torne mais competitiva e sustentável”, acrescentou o autarca.