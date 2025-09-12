Sebastião Bugalho anunciado como mandatário da Nova Geração

Coligação PSD/IL que concorre em Vila Franca de Xira anunciou o nome do eurodeputado na manhã se sexta-feira, 12 de Setembro.

A candidatura da Nova Geração (PSD/IL) às autárquicas de Vila Franca de Xira anunciou em comunicado enviado a O MIRANTE na manhã de sexta-feira, 12 de Setembro, que o eurodeputado Sebastião Bugalho será o mandatário da campanha, que tem em David Pato Ferreira um dos seus principais rostos. “Apoio o David Pato Ferreira de corpo e alma”, refere Sebastião Bugalho, citado em comunicado.



