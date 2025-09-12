uma parceria com o Jornal Expresso
12/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 12-09-2025 13:06

Sebastião Bugalho anunciado como mandatário da Nova Geração

Sebastião Bugalho anunciado como mandatário da Nova Geração
Foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Coligação PSD/IL que concorre em Vila Franca de Xira anunciou o nome do eurodeputado na manhã se sexta-feira, 12 de Setembro.

A candidatura da Nova Geração (PSD/IL) às autárquicas de Vila Franca de Xira anunciou em comunicado enviado a O MIRANTE na manhã de sexta-feira, 12 de Setembro, que o eurodeputado Sebastião Bugalho será o mandatário da campanha, que tem em David Pato Ferreira um dos seus principais rostos. “Apoio o David Pato Ferreira de corpo e alma”, refere Sebastião Bugalho, citado em comunicado.


PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1733
    10-09-2025
    Capa Vale Tejo
    10-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar