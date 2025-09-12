Política | 12-09-2025 13:06
Sebastião Bugalho anunciado como mandatário da Nova Geração
Foto DR
Coligação PSD/IL que concorre em Vila Franca de Xira anunciou o nome do eurodeputado na manhã se sexta-feira, 12 de Setembro.
A candidatura da Nova Geração (PSD/IL) às autárquicas de Vila Franca de Xira anunciou em comunicado enviado a O MIRANTE na manhã de sexta-feira, 12 de Setembro, que o eurodeputado Sebastião Bugalho será o mandatário da campanha, que tem em David Pato Ferreira um dos seus principais rostos. “Apoio o David Pato Ferreira de corpo e alma”, refere Sebastião Bugalho, citado em comunicado.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar