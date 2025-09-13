Festas do Foral de Salvaterra recebem verba extra do município para cobrir prejuízo

As Festas do Foral dos Toiros e do Fandango, em Salvaterra de Magos, vão receber uma verba adicional da câmara municipal para evitar prejuízos. A decisão foi tomada na reunião de 3 de Setembro, após a associação organizadora ter apresentado um balancete onde as despesas superaram as receitas em 4.030 euros.

Segundo explica o presidente do município, Hélder Esménio, a medida pretende garantir a sustentabilidade da iniciativa. “O que se propõe é que a câmara atribua esse valor como forma de equilibrar as contas e não fazer perigar, por razões financeiras, a realização das festas no próximo ano”, disse. A deliberação foi aprovada com a abstenção da vereadora Marisa Simão, do Chega.

Recorde-se que a câmara municipal aprovou, em reunião do dia 21 de Maio, um apoio de 9.000 euros à referida associação para a realização das festas, que se realizaram de 6 a 9 de Junho, além de apoio logístico e pagamento de despesas de electricidade.

Na reunião de 3 de Setembro, o executivo municipal aprovou um pacote de apoios superior a 50 mil euros destinado a associações culturais, desportivas e sociais do concelho. O maior valor foi atribuído ao Grupo Desportivo Forense e ao Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo, que receberam 12 mil euros cada.

Na área social, o Centro de Bem-Estar Social (CBES) de Foros de Salvaterra garantiu 22.779 euros para a elaboração do projecto que permitirá o alargamento das actuais instalações do centro de dia a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. Cabe ao próximo executivo autárquico, em conjunto com a instituição, procurar fontes de financiamento para a construção do lar, uma vez que nesta fase o procedimento se cinge à elaboração do projecto e licenciamento da obra.

Já o CBES de Marinhais foi contemplado com 10 mil euros para a instalação de uma churrasqueira num alpendre. Na vertente cultural, os protocolos contemplaram ainda o Grupo de Dança Os Lusitanos de Marinhais e a Associação Etnográfica de Foros de Salvaterra, ambos com 3.750 euros para a organização dos festivais de folclore e para o apoio corrente às respectivas actividades.