uma parceria com o Jornal Expresso
21/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 21-09-2025 07:00

CDU apresentou cabeças de lista no concelho de Abrantes

CDU apresentou cabeças de lista no concelho de Abrantes
FOTO - CDU
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A CDU apresentou todos os cabeças de lista aos vários órgãos autárquicos do concelho de Abrantes.

A CDU apresentou todos os cabeças de lista aos vários órgãos autárquicos do concelho de Abrantes, que são: Chaleira Damas - Câmara Municipal de Abrantes; Ana Paula Cruz - Assembleia Municipal de Abrantes; João Paulo Milheiriço - mandatário da CDU ao concelho de Abrantes; Fernando Moraes - Freguesia da Bemposta; Carlos Bento - Freguesia de Mouriscas; Patrícia Amaro - Freguesia do Pego; José Pedro Bioucas - Freguesia de Rio de Moinhos; João Damas - Freguesia de Tramagal; Paulo Jacinto - União de Freguesias de Alvega e Concavada; Leonel Francisco - União de Freguesias de Vale das Mós e São Facundo; José Pratas - União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo; Elsa Lopes - União de Freguesias Aldeia do Mato e Souto; Graça Alves - União de Freguesias Abrantes e Alferrarede.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar