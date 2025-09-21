CDU apresentou cabeças de lista no concelho de Abrantes

A CDU apresentou todos os cabeças de lista aos vários órgãos autárquicos do concelho de Abrantes, que são: Chaleira Damas - Câmara Municipal de Abrantes; Ana Paula Cruz - Assembleia Municipal de Abrantes; João Paulo Milheiriço - mandatário da CDU ao concelho de Abrantes; Fernando Moraes - Freguesia da Bemposta; Carlos Bento - Freguesia de Mouriscas; Patrícia Amaro - Freguesia do Pego; José Pedro Bioucas - Freguesia de Rio de Moinhos; João Damas - Freguesia de Tramagal; Paulo Jacinto - União de Freguesias de Alvega e Concavada; Leonel Francisco - União de Freguesias de Vale das Mós e São Facundo; José Pratas - União de Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo; Elsa Lopes - União de Freguesias Aldeia do Mato e Souto; Graça Alves - União de Freguesias Abrantes e Alferrarede.