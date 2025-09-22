uma parceria com o Jornal Expresso
22/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 22-09-2025 13:51

Processo da Triambiente pode custar 200 mil euros à União de Freguesias da Póvoa e Forte da Casa

União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa pode ter de pagar quase 200 mil euros devido a um processo movido pela Triambiente em 2018. O julgamento está agendado para 20, 21 e 22 de Outubro no Tribunal Administrativo de Lisboa.

O próximo executivo da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa pode vir a ter de pagar 200 mil euros devido ao processo movido em 2018 pela Triambiente – Serviços Ambientais, Lda. Na última assembleia de freguesia do mandato, realizada a 19 de Setembro, antes das eleições de 12 de Outubro, a presidente da junta, Ana Cristina Pereira (PS), disse que este valor pode mesmo comprometer o futuro executivo.
O assunto foi levantado pela eleita da AIPMF, Rosa Barral, que informou estar agendado para os dias 20, 21 e 22 de Outubro o julgamento no Tribunal Administrativo de Lisboa. A eleita quis saber qual o montante gasto pela união de freguesias até à data com este processo.
A presidente do executivo respondeu que não estará presente no julgamento, uma vez que, quando o processo foi interposto pela empresa, ainda não exercia funções, tendo sido eleita apenas em 2021, sucedendo a Jorge Ribeiro (PS). A autarca acusou a bancada da AIPMF de ter deixado facturas por pagar em 2013, quando António José Inácio abandonou a presidência da Junta do Forte da Casa, também eleito pelo PS, antes da reorganização administrativa.
Ana Cristina Pereira reiterou que as despesas em causa não tinham cabimento nem estavam legalmente autorizadas, facto que motivou a acção da Triambiente. “A junta não ia pagar despesas sem saber se as mesmas tinham sido realizadas. São quase 200 mil euros que a freguesia pode vir a ter de pagar, comprometendo o próximo mandato. Isto é o resultado de uma governação de excelência dos senhores. O que deixaram na junta e nas instituições”, disse.

