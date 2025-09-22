Ricardo Gonçalves renunciou oficialmente ao mandato na Câmara de Santarém
Apesar de ter deixado as funções de presidente da Câmara de Santarém há um ano, só agora Ricardo Gonçalves renunciou formalmente ao mandato.
Ricardo Gonçalves apresentou a renúncia ao mandato como presidente da Câmara de Santarém cargo de que, na prática, já tinha abdicado há precisamente um ano, quando foi convidado para assumir a liderança do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). Desde aí, tinha pedido duas suspensões de mandato, válidas por 180 dias cada, o limite máximo previsto por lei.
A saída de Ricardo Gonçalves da Câmara de Santarém, onde esteve como presidente à volta de uma dúzia de anos, levou à sua substituição por João Leite, que vai ser o candidato da coligação liderada pelo PSD nas autárquicas de 12 de Outubro. Na reunião de câmara de 22 de Setembro, onde a renúncia de Ricardo Gonçalves integrou os temas para conhecimento do executivo, João Leite agradeceu ao seu antecessor pelo empenho e dedicação devotados à causa autárquica. E também pela gestão que permitiu o saneamento financeiro do município, criando condições à autarquia para investir em projectos que considera estruturantes.
Ricardo Gonçalves já tinha assumido que não iria levar o mandato até ao fim. Em entrevista a O MIRANTE, publicada em Março de 2024, o agora ex-autarca revelava a sua vontade de sair antes do tempo. “Vamos entrar num novo ciclo a nível nacional, vão sair várias dezenas de autarcas que entraram em 2013 e, portanto, é tempo de entrarem outros protagonistas. É uma decisão amadurecida e falada já há algum tempo”, dizia. A estratégia passava também por dar tempo ao vice-presidente João Teixeira Leite para se afirmar como líder da autarquia e cabeça de lista do PSD às autárquicas de 2025.