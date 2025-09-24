uma parceria com o Jornal Expresso
24/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Política | 24-09-2025 12:00

Apoio a juntas de freguesia em vésperas de eleições gera polémica em Azambuja

Apoio a juntas de freguesia em vésperas de eleições gera polémica em Azambuja
Mara Oliveira - foto arquivo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Verbas vão ser distribuídas de igual forma pelas sete freguesias para obras que já foram executadas, pelo menos uma em 2022. Oposição fala em aproveitamento político a menos de um mês das eleições.

O executivo municipal de Azambuja aprovou a atribuição de apoio financeiro a cada uma das sete juntas de freguesias, cujo critério foi pagar metade do valor da obra, até ao limite máximo de 10 mil euros, mediante apresentação de orçamento. Apesar de a proposta da vereadora da CDU, Mara Oliveira, ter reunido votos favoráveis de todo o executivo acendeu uma onda de indignação por surgir a menos de um mês das eleições autárquicas e por apoiar obras realizadas na primeira parte do mandato.
“Estamos a falar de apoio a obras que já foram executadas pelas juntas de freguesia em 2022”- como é o caso da obra de substituição de elevador em edifício da Junta de Aveiras de Cima-, afirmou a vereadora do Chega, Inês Louro, sugerindo que o executivo PS que governa com o aval da CDU esteve a “guardar estes apoios durante anos para serem dados às juntas de freguesia” neste período de campanha eleitoral. A candidata do partido Chega à Câmara de Azambuja criticou ainda o critério de distribuição do apoio- que dá de igual forma às sete freguesias- defendendo que as que têm maior representatividade deveriam receber mais. “Não estamos a dar com justiça e de forma equivalente ao que cada uma representa”, disse.
Também o vereador do PSD, Rui Corça, defendeu que as juntas de freguesia “são todas diferentes” e que por isso deveriam ser apoiadas de forma diferente, e criticou a ausência de documentação que comprove os pedidos de ajuda feitos pelas autarquias. “O que está a acontecer é que estamos em vésperas de eleições a deixar as contas mais bonitas”, disse.
Mara Oliveira, que está de fora da corrida eleitoral, quis vincar que o modelo de apoio foi articulado e aceite por todas as juntas de freguesia e que em nada está relacionado com a agenda eleitoral. Ainda sobre o critério de distribuição disse que considera que haja freguesias mais importantes que outras. “Se apoiamos uma apoiamos todas”, sublinhou.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar