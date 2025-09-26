uma parceria com o Jornal Expresso
26/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Política | 26-09-2025 15:52

Coruche vence dois Prémios Autarquia do Ano

Foto: CM Coruche
Município de Coruche foi distinguido com dois galardões na 6.ª edição do Prémio Autarquia do Ano, do Grupo Mosqueteiros. A autarquia arrecadou distinções nas categorias Economia e Gastronomia.

O Município de Coruche conquistou dois galardões na 6.ª edição do Prémio Autarquia do Ano, do Grupo Mosqueteiros, cuja cerimónia decorreu dia 25 de Setembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A autarquia foi distinguida nas categorias Economia, com o projecto “Coruche Empreende - Núcleo de Inovação e Empreendedorismo”, e Cultura e Património / Gastronomia Local, com o projecto “Eventos de Gastronomia Tradicional: Sabores do Montado e da Lezíria”.
O Coruche Empreende constitui uma incubadora de empresas e um conjunto de programas de apoio ao investimento e ao comércio local, concebidos para estimular o empreendedorismo, atrair investimento, criar emprego e modernizar o tecido empresarial do concelho e da região. O projecto dinamiza um ecossistema capaz de gerar novas oportunidades e inclui incentivos fiscais, como a isenção de IMT e de IMI para empresas que se instalem nas zonas industriais do concelho.
Já o ciclo Sabores do Montado e da Lezíria integra eventos gastronómicos anuais como as Jornadas de Gastronomia Tradicional, os Sabores do Toiro Bravo e o Comer de Carne: Sopas de Coruche que preservam e promovem a identidade culinária local.
Os Prémios Autarquia do Ano, do Grupo Mosqueteiros, reconhecem anualmente os municípios e freguesias portuguesas que se destacam pela implementação de projectos inovadores e de interesse público. “A atribuição de dois galardões a Coruche constitui um reconhecimento nacional da qualidade dos projetos municipais, que valorizam o
território, reforçam a coesão social e contribuem para um modelo de desenvolvimento económico e cultural sustentável”, lê-se na nota de imprensa da Câmara de Coruche.
