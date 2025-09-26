Fernando Paulo Ferreira apresentou recandidatura contra os ódios e o medo

Actual presidente do município de Vila Franca de Xira apresentou a sua recandidatura ao cargo na noite de quinta-feira, 25 de Setembro, no Ateneu Artístico Vilafranquense e contou com o apoio do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro e vários rostos da região, como Ricardo Leão da Câmara de Loures ou André Rijo, ex-presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos.

O actual presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, apresentou oficialmente a sua recandidatura pelo Partido Socialista (PS) na noite de quinta-feira, 25 de Setembro, no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, que não encheu, numa sessão marcada pelo balanço do trabalho realizado nos últimos quatro anos e pela apresentação de um programa ambicioso para o futuro do concelho. Perante militantes, autarcas, deputados, dirigentes associativos, empresários e jovens, o candidato destacou as conquistas do mandato que agora termina e traçou as linhas estratégicas para os próximos quatro anos, destacando ser uma candidatura contra o ódio e o medo. “Somos os únicos com capacidade de se interpor entre a democracia e o populismo, entre a racionalidade e a irracionalidade, entre a experiência e a incompetência. Mostremos que Vila Franca é uma terra de gente consciente, criteriosa, ambiciosa, solidária e correcta. O futuro está aí e queremos construí-lo em conjunto", frisou. A cerimónia apresentou também o rosto de Sandra Marcelino, que se recandidata ao cargo de presidente da assembleia municipal. A candidata sublinhou a importância do órgão assembleia municipal como órgão deliberativo e fiscalizador, apelando a debates respeitosos e à participação dos cidadãos.

A sessão serviu também para apresentar os candidatos às juntas de freguesia pelo partido: Ricardo Carvalho (Vila Franca de Xira), Florinda Roque (Castanheira e Cachoeiras); Nuno Marques da Silva (Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz), Rita Merenda (Alverca do Ribatejo e Sobralinho), Ana Cristina Pereira (Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa) e João Tremoço (Vialonga).

