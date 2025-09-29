Empresa contratada no Sardoal falha contrato dias antes do arranque das aulas
Empresa contratada para as actividades curriculares do Agrupamento de Escolas Sardoal informou dias antes do arranque das aulas que não tinha condições para cumprir o contrato. Autarquia adianta que actividades serão asseguradas através de soluções alternativas.
A empresa contratada para assegurar as Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) no Sardoal informou, dias antes do arranque das aulas, que não tinha professores suficientes para cumprir o contrato. A situação, classificada pelo presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), como “um claro incumprimento”, levou a autarquia a procurar soluções alternativas para garantir que os alunos não ficassem desamparados.
O tema foi levantado na reunião de câmara de 17 de Setembro, onde o vereador socialista Pedro Duque questionou o processo de adjudicação, lamentando que o serviço tenha sido entregue a uma entidade de fora do concelho quando, segundo afirmou, existem empresas locais disponíveis. Em resposta, Miguel Borges explicou que o concurso foi feito por consulta prévia a três entidades, incluindo uma do Sardoal, mas que a proposta mais baixa – no valor de 47 mil euros – veio de uma empresa externa que acabou por vencer. Face ao incumprimento, Miguel Borges considerou a situação “lamentável” e explicou que a empresa ainda apresentou uma proposta de alteração de horários, da qual a escola foi obrigada a rejeitar por razões pedagógicas.
Contudo, para evitar que os alunos fiquem sem acompanhamento, a câmara municipal e o agrupamento já informaram os pais de que, de forma temporária, as crianças terão apoio de auxiliares da acção educativa e de técnicos de desporto do município, responsáveis por dinamizar actividades durante o período das AECs. “É lamentável, mas não deixaremos os alunos sem ocupação”, assegurou o presidente, acrescentando que o município está agora a trabalhar numa solução definitiva e a avaliar que medida legal pode tomar face ao incumprimento contratual da empresa.