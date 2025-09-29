Empresa contratada no Sardoal falha contrato dias antes do arranque das aulas

A empresa contratada para assegurar as Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) no Sardoal informou, dias antes do arranque das aulas, que não tinha professores suficientes para cumprir o contrato. A situação, classificada pelo presidente da câmara, Miguel Borges (PSD), como “um claro incumprimento”, levou a autarquia a procurar soluções alternativas para garantir que os alunos não ficassem desamparados.

O tema foi levantado na reunião de câmara de 17 de Setembro, onde o vereador socialista Pedro Duque questionou o processo de adjudicação, lamentando que o serviço tenha sido entregue a uma entidade de fora do concelho quando, segundo afirmou, existem empresas locais disponíveis. Em resposta, Miguel Borges explicou que o concurso foi feito por consulta prévia a três entidades, incluindo uma do Sardoal, mas que a proposta mais baixa – no valor de 47 mil euros – veio de uma empresa externa que acabou por vencer. Face ao incumprimento, Miguel Borges considerou a situação “lamentável” e explicou que a empresa ainda apresentou uma proposta de alteração de horários, da qual a escola foi obrigada a rejeitar por razões pedagógicas.

Contudo, para evitar que os alunos fiquem sem acompanhamento, a câmara municipal e o agrupamento já informaram os pais de que, de forma temporária, as crianças terão apoio de auxiliares da acção educativa e de técnicos de desporto do município, responsáveis por dinamizar actividades durante o período das AECs. “É lamentável, mas não deixaremos os alunos sem ocupação”, assegurou o presidente, acrescentando que o município está agora a trabalhar numa solução definitiva e a avaliar que medida legal pode tomar face ao incumprimento contratual da empresa.